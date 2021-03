Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Polizeibeamte verletzt; Vandalismus; Brand

Reutlingen (ots)

Reutlingen-Ohmenhausen (RT): Einbruch in Gartenhütte

In eine Gartenhütte im Löcherwiesenweg ist in der Zeit von Samstag, zehn Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Fenster gewaltsam Zutritt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. (amh)

Tübingen (TÜ): Kind schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein zehnjähriger Junge am Sonntagnachmittag beim Sturz von seinem Fahrrad erlitten. Das Kind befuhr gegen 16.10 Uhr die Straße Im Buckenloh in Richtung Hagellocher Weg. Auf der Gefällstrecke verlor der Zehnjährige in der Folge die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte den derzeitigen Ermittlungen zufolge beim Abbremsen zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Polizeibeamte verletzt

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Jesinger Straße in Reusten. Am Sonntagmittag, gegen 13.10 Uhr, war der Polizei eine Ruhestörung, verursacht durch laute Musik aus dem Zimmer eines 32-Jährigen gemeldet worden. Als zwei Streifenbeamte den Mann aufforderten, die Musik leiser zu stellen, drehte dieser die Anlage noch weiter auf. Im Zuge der folgenden Identitätsfeststellung versetzte der Bewohner einem 44-jährigen Polizisten unvermittelt einen Schlag ins Gesicht, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Gegen die Maßnahme leistete der 32-Jährige erheblichen Widerstand und schlug weiter auf die Beamten ein. Nach der Anforderung von Verstärkung gelang es schließlich, dem Mann Handschließen anzulegen. Sowohl der 44-Jährige als auch sein 34 Jahre alter Kollege wurden nicht unerheblich verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort ambulant behandelt werden. Beide Beamten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der 32-Jährige verbrachte die Nacht auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Vandalismus am Lichtenberger Weg (Zeugenaufruf)

Ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro ist durch Vandalismus am vergangenen Wochenende am Lichtenberger Weg angerichtet worden. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 10.15 Uhr, fast den kompletten, im letzten Jahr neu errichteten Zaun entlang des Weges. Hierbei wurden Zaunabschnitte aus dem Boden gerissen und einzelne Zaunlatten eingetreten. Weiterhin beschädigten die Unbekannten noch Teile des älteren Zauns sowie einen Wanderwegweiser, den sie samt Betonblock aus dem Boden rissen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Hechingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Hechinger Max-Planck-Straße ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter schlug in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 7.30 Uhr, auf der Gebäuderückseite ein Kellerfenster ein. Durch dieses gelangte er ins Innere und durchsuchte im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Burladingen (ZAK): Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei in der Hauptstraße ist in der Nacht zum Montag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 4.40 Uhr, hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte er sich aus dem Staub. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. (sm)

Burladingen (ZAK): Brand eines Pizzaofens

Zum Brand eines Pizzaofens sind die Rettungskräfte am Sonntagabend in den Schlesierweg ausgerückt. Gegen 21 Uhr bemerkten Bewohner, dass der im Freien stehende Ofen in Flammen stand und verständigten die Rettungsleitstelle. Die sofort ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ein 66-Jähriger, der bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher die Flammen bekämpft und so ein Ausbreiten des Feuers verhindert hatte, wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und mit Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Albstadt - Ebingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Christian-Landenberger-Straße ist am Sonntagnachmittag eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17 Uhr und 19.15 Uhr über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten, wobei ihnen unter anderem Mobiltelefone, Schmuck und eine Geldbörse mit einem geschätzten Wert von zirka 2.500 Euro in die Hände fielen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (amh)

Hechingen (ZAK): Ins Heck gekracht

Auf etwa 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L 410 zwischen Rangendingen und Hechingen entstanden ist. Eine 30-Jährige war gegen 18.45 Uhr mit ihrem 3er BMW auf der Landesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Aufgrund einer Fehlbedienung ihres Automatikgetriebes bremste sie ihren Wagen auf Höhe Hechingen-Stein plötzlich bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihr fahrender 36-Jähriger konnte trotz einer Notbremsung seinen VW Golf nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und krachte ins Heck des BMW. Ein Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus, welches sie aber noch am gleichen Abend wieder verlassen konnte. (cw)

