Geflüchtet ist ein Unbekannter am Donnerstagabend vor der Polizei. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) und der Politie Oost Nederland wollten gegen 21.00 Uhr in Hengelo (NL) einen Autofahrer anhalten. Der mit einem schwarzen Opel Vectra "C" mit entstempelten deutschen Kennzeichen fahrende Verdächtige entzog sich der Kontrolle durch Flucht in Richtung Deutschland. Die rücksichtlose Fahrt ging über den Grenzübergang Sandersküpper, durch die Ahauser Ortsteile Alstätte und Ottenstein und schließlich nach Stadtlohn. Dort verloren die Einsatzkräfte das Fahrzeug aus den Augen. Bei der Verfolgung kollidierte ein niederländischer Streifenwagen mit einem geparkten Auto in Stadtlohn. Bei den bis jetzt erfolglosen Fahndungsmaßnahmen setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Die Ermittlungen dauern an.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

