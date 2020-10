Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in PC-Reparaturfirma

Straelen (ots)

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag, 16.10.2020, sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Computerreparaturdienstes am Markt eingebrochen. Auch hier warfen sie die Eingangstür ein und stahlen aus den Verkaufsräumen zwei Laptops und ein Tablet. Ein Anwohner hatte gegen 01.50 Uhr das Bersten der Eingangstür gehört und vom Tatort einen Mann in Richtung Venloer Straße weglaufen gesehen. Der Verdächtige ist ca. 175 cm groß und Bartträger. Er trug eine dunkle Mütze und war mit einer schwarzen Jacke, Bluejeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Kripo Geldern, Telefon 02823-1250, geht von einem Tatzusammenhang mit dem Einbruch in der gleichen Nacht in die Bäckerei auf der Annastraße aus und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Verdächtigen geben können. (SI)

