Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wohnungseinbruch

Goch (ots)

Unbekannte sind am Samstag, 17.10.2020 in ein Einfamilienhaus auf der Rehmannstraße im Ortsteil Pfalzdorf eingebrochen. Die Besitzer hatten das Haus gegen 15.30 Uhr verlassen. Bei Rückkehr gegen 21.30 Uhr stellten sie fest, dass die Unbekannten über das seitliche Küchenfenster, welches aufgehebelt war, in das Gebäude gelangt waren. Sie erbeuteten diverse Schmuckstücke und verließen das Objekt durch die Wohnzimmerterrassentür. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, geht derzeit auch der Frage nach, ob eine dunkler Audi, der von Zeugen gegen 20.00 Uhr vor dem Tatobjekt beobachtet wurde, mit dem Einbruch in Verbindung steht. (SI)

