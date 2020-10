Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstahl aus Werkstatt und Firmenwagen

Issum (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. Oktober 2020) hebelten unbekannte Täter die Tür zu der Werkstatt eines Einfamilienhauses an der Gelderner Straße auf. Anschließend gelangten sie auch in die angrenzende Garage. Die Diebe entwendeten unter anderem einen Hochdruckreiniger, zwei Kettensägen, einen Wagenheber und zwei Akkuschrauber. Doch damit nicht genug: Auch die Scheibe eines in der Einfahrt abgestellten Mercedes Transporters schlugen sie ein und erbeuteten aus dem Firmenfahrzeug weitere Werkzeuge. Die Kripo Geldern erbittet Zeugenhinweise unter 02831 1250. (cs)

