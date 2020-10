Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus PKW

Täter entwenden Handtasche

Kleve (ots)

Ein kurzes Zeitfenster zwischen 12:30 und 12:45 Uhr nutzen am Donnerstag (15. Oktober 2020) unbekannte Täter, um die Scheibe eines VW Tiguan einzuschlagen, der auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Triftstraße abgestellt war. Sie stahlen eine Handtasche aus dem Wagen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang noch einmal: Lassen Sie keine Wertsachen und Elektronik sichtbar im Fahrzeug zurück. Auch unter dem Sitz sind Handtaschen oftmals nicht sicher verstaut, erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Selbst unscheinbare Sporttaschen oder Pakete können Tätern einen Anreiz bieten, in der Hoffnung, Dinge von Wert darin zu entdecken. (cs)

