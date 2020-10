Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Fahrzeuge durch Brandstiftung zerstört

Kleve (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 19.10.2020, auf dem innerstädtischen Parkplatz Großer Markt zunächst an einem weißen VW-Golf mit polnischen Kennzeichen einen Brand gelegt. Zeugen hatten den Brand gegen 03.18 Uhr bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Brand breitete sich sehr schnell aus und griff noch auf einen weiteren Pkw, einen Transporter und zwei Wohnmobile über. Sämtliche Fahrzeuge wurden durch den Brand teilweise völlig zerstört. Eine der beiden in einem der Wohnmobile befindlichen Campinggasflaschen war durch die Hitzentwicklung explodiert und bis zu 50 Meter weit geflogen, hatte den Außenspiegel eines geparkten Wagens abgerissen und prallte letztendlich gegen eine Hauswand. Darüber hinaus wurden drei weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Brandherdes teilweise erheblich beschädigt. Zeugen hatten bei Tatentdeckung eine Unterhaltung von mehreren Männern und einer Frau in einer osteuropäischen Sprache, vermutlich polnisch, sowie Laufschritte wahrgenommen. Diese haben sich in Richtung Grüner Heideberg entfernt. Derzeit ist von einem Schaden von mindestens 50.000 Euro auszugehen. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt dringend weitere Zeugen. (SI)

