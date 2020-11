Polizei Gütersloh

POL-GT: 38-Jähriger nach mehrfachem Überschlag leicht verletzt

GüterslohGütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Ein Pkw-Fahrer verunfallte am Samstagmorgen (28.11., 05.30 Uhr) auf der Druffeler Straße, als er von der Fahrbahn abkam und verletzte sich leicht.

Ein 38-jähriger Mann aus Rietberg befuhr mit einem VW die Druffeler Straße in Richtung Rheda-Wiedenbrück. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der VW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte anschließend in den Straßengraben und überschlug sich in der Folge mehrmals.

Ein Zeuge, der kurz darauf die Unfallstelle passierte, hielt an, leistete dem 38-Jährigen erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Durch den Unfall wurde der Rietberger VW-Fahrer leicht verletzt und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der erheblich beschädigte VW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Der Sachschaden wurde auf 9000 Euro geschätzt.

