Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Feuerwerkskörper auf Polizeibeamte abgeschossen, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, renitenter Ladendieb

Reutlingen (ots)

Betrunken Widerstand geleistet

Leicht verletzt wurde ein 34-Jähriger in der Albrechtstraße am frühen Sonntagmorgen um 03:50 Uhr. Die Polizei wurde wegen einer randalierenden Person in das Mehrfamilienhaus gerufen. Der mit über 2 Promille stark alkoholisierte 34-Jährige konnte durch die 6 eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigt werden, so dass dieser in Gewahrsam genommen werden sollte. Der Betrunkene stellte sich mit geballten Fäusten gegenüber den Polizeibeamten auf und musste deshalb unter Zuhilfenahme eines Diensthundes zu Boden gebracht werden. Durch den Einsatz von Polizeihund "Mäx" erlitt der 34-Jährige leichte Bissverletzungen. Der 34-Jährige wurde mit dem verständigten Rettungsdienst zunächst in ein Krankenhaus und anschließend in eine Gewahrsamseinrichtung verbracht. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Reutlingen (RT): Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Nachdem am Samstagabend gegen 19:50 Uhr ein 48-Jähriger während eines länger andauernden Streitgespräches mit seiner 36-jährigen Mitbewohnerin diese fortwährend beleidigte und auch zu randalieren begann, rief diese die Polizei. Beim Eintreffen der beiden Streifenwagenbesatzungen in der Glaserstraße hatte sich der Störer vorübergehend beruhigt. Nach Androhung eines Beseitigungsgewahrsams verließen die Beamten das Wohngebäude. Doch beim Verlassen des Hauses konnten sie erneut lautstarke obszöne Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil der 36-Jährigen durch den Störer wahrnehmen. Beim erneuten Betreten der Wohnung verhielt sich der 48-Jährige nun äußerst unkooperativ. Er widersetzte sich der Maßnahmen in dem er sich gegen seine Gewahrsamsnahme körperlich zu Wehr setzte und dabei auch nach den Beamten trat. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Bei den Widerstandshandlungen verletzten sich insgesamt 3 Polizeibeamte leicht an ihren Händen. Der 48-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung sowie tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Reutlingen (RT): Vandalen beschädigen mehrere Fahrzeuge

Mehrere PKW und ein Wohnwagen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Tannenberger Straße im Reutlinger Stadtteil Storlach mutwillig beschädigt. Der Halter eines der geschädigten Fahrzeuge informierte am Samstagvormittag die Polizei darüber, dass der Außenspiegel seines PKW beschädigt wurde. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort entdeckten die Polizeibeamten eine Vielzahl weiterer beschädigter Fahrzeuge, die alle in der Tannenberger Straße geparkt standen. An allen Fahrzeugen wurden die Außenspiegel, in einzelnen Fällen auch die Fensterscheiben, beschädigt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass diese Beschädigungen bereits gegen 02:50 Uhr begangen wurden. Zeugen hatten um diese Zeit Lärm wahrgenommen und kurze Zeit später zwei Männer gesehen, welche die Tannenberger Straße entlangliefen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim/T. (ES): Feuerwerkskörper auf Polizeibeamte abgeschossen

Am Sonntag kurz nach 00:15 Uhr, überprüften zwei Streifenbesatzungen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung die Örtlichkeit bei der "Alten Teck Realschule" beim Rambouillet Platz auf mehrere Jugendliche, welche sich dort aufhielten und ein Feuer entzündet haben sollen. Nachdem die ersten beiden Polizeibeamten ausgestiegen waren, wurde ein Feuerwerkskörper horizontal aus Richtung Innenhof in Richtung der beiden Polizeibeamten abgeschossen. Der Feuerwerkskörper verfing sich kurz vor dem Streifenfahrzeug in einem Baum und explodierte unmittelbar vor den eingesetzten Beamten. Nach der Explosion versuchte ein 21-Jähriger vom Innenhof in Richtung Sportplatz zu flüchten. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte der 21-Jährige eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei zog sich eine 23-Jährige Beamtin eine leichte Verletzung am Fuß zu. Ob es sich bei dem 21-Jährigen um den Entzünder des Feuerwerkskörpers handelt ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Kirchheim/T.. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Jugendliche geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim/T. in Verbindung zu setzen.

Bissingen/Teck (ES): Streit mit Messer

Am frühen Sonntagmorgen musste das Polizeirevier Kirchheim mit 2 Streifenwagen zu einem Wohnheim in die Vordere Straße nach Bissingen anrücken. Gegen 03.55 Uhr kam es dort zu Streitigkeiten sowie einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger Beteiligter hatte sich im Anschluss mit einem Küchenmesser bewaffnet und versuchte seinen 29-jährigen Kontrahenten damit zu verletzen. Dieser konnte den Angriff mit der Hand abwehren, wobei er sich oberflächliche Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der 25-Jährige aggressiv und unkooperativ, weshalb er in Gewahrsam kam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Beuren (ES): Gleitschirmflieger bleibt in Baumwipfel hängen

Am Samstagmittag kurz nach 13:00 Uhr, startete ein 17-Jähriger mit seinem Gleitschirm vom Startplatz Hohenneuffen Nord. Aufgrund einer Windböe klappte der Gleitschirm seitlich ab. Aufgrund der noch zu geringen Höhe, konnte der 17-Jährige nicht mehr in den normalen Flugzustand zurückkehren und stürzte in einen Baum. Glücklicherweise verfing sich der Schirm in den Baumwipfeln. Die alarmierte Bergwacht befreite den 17-Jährigen in 20m Höhe unverletzt aus seiner misslichen Lage. Der Sachschaden am Gleitschirm kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bergwacht Lenninger Tal war mit 2 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort.

Filderstadt (ES): 18-Jähriger Ladendieb verletzt Kioskbetreiber

Am Samstagnachmittag kurz nach 15:30 Uhr, versuchte ein 18-Jähriger aus einem Kiosk am Dr.Peter-Bümlein-Platz in Bernhausen, Tabakzubehör in Höhe von ca. 15 Euro zu entwenden. Nachdem dies der 54-Jährige Kioskbetreiber bemerkte, wollte dieser zusammen mit einem weiteren Zeugen den 18-Jährigen festhalten. Dieser wehrte sich dagegen und wollte mit dem Diebesgut flüchten. Bei dem anschließenden Gerangel verletzte sich der Kioskbetreiber leicht an der Hand. Des Weiteren ging eine Shisha im Wert von ca. 80 Euro zu Bruch. Der 18-Jährige konnte dann zusammen mit weiteren Passanten in der Nähe des Kiosks bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Tübingen (TÜ): Randaliert und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Im Rahmen der Unterbringung einer 28-jährigen Tübingerin in die Psychiatrie der Uni-Klinik kam es durch die aufgebrachte Frau zu Sachbeschädigungen im Krankenhaus, nachdem sie dort einen Stuhl demoliert und ein Telefon von Wand gerissen hatte. Die zur Unterstützung des Klinikpersonals eingesetzten Beamten des Polizeireviers Tübingen wurden hierbei mit nicht näher zitierfähigen Worten beleidigt. Über eine unverschlossene Tür der Krankenstation konnte sich die erregte Frau aber kurz darauf wieder von der psychiatrischen Einrichtung entfernen und dem weiteren Zugriff der Pfleger entziehen. In der Gmelinstraße konnten die Beamten wenig später die Flüchtige erneut antreffen, nachdem sich diese vor den Streifenwagen stellte und lautstark herumschrie. Da eine Gefährdung der Frau durch den vorbeifahrenden Verkehr und eine Gefährdung unbeteiligter Personen nicht auszuschließen war, wurde sie durch die Beamten aufgefordert sich von der Straße zu begeben. Daraufhin beleidigte sie einen Beamten erneut mit nicht zitierfähigen Worten und ging nachfolgend auf dessen Kollegin zu und versuchte diese an der Uniform zu packen. Das konnte durch die Beamtin abgewehrt werden und aufgrund des fortwährend renitenten und aggressiven Verhaltens musste die Frau zu Boden gebracht und fixiert werden. Anschließend wurde sie zu weiteren Maßnahmen wieder zurück in die Psychiatrische Abteilung verbracht und dort zur weiteren Behandlung aufgenommen.

Ofterdingen (TÜ): Bei Arbeiten an der Kreissäge Finger abgetrennt

Zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei kam es am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr, in einer Garage eines Wohnhauses der Albblickstraße in Ofterdingen. Der 84-jährige Bewohner wollte ein Vogelhaus aus Holz bauen und nutze hierzu die in der Garage aufgestellte Kreissäge, wobei er sich beim Zuschneiden des Holzes zwei Finger der rechten Hand abtrennte. Die 30-Jährige sich im Wohnhaus befindliche Pflegekraft, sowie ein Passant, wurden auf den hilfeschreienden 84-Jährigen aufmerksam und setzten den Notruf ab. Der ältere Mann wurde vor Ort von den Rettungskräften medizinisch erstversorgt und anschließend in eine Spezialklinik verbracht.

Albstadt (ZAK): Ölspur führt zur Ermittlung eines Unfallflüchtigen

Am Samstagmorgen wurden Ermittlungen gegen einen 20-jähriger wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines nicht zugelassenen Pkws aufgenommen. Wie die Beamten des Polizeireviers Albstadt ermitteln konnten, befuhr der 20-Jährige gegen 03:00 Uhr mit einem Audi die Straße Untere Vorstadt in Albstadt - Ebingen und überfuhr dort ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Hierbei wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass es Öl verlor. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle und legte eine Ölspur. Hierdurch konnte das mit falschen Kennzeichen versehene Fahrzeug durch die Polizei in der Gymnasiumstraße in Albstadt festgestellt werden. In der näheren Umgebung hielt sich jedoch niemand auf. Nach einiger Zeit kam der Fahrzeugführer zum Fahrzeug zurück. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei dem 20-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dieser ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weitere Ermittlungen dauern an.

