Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auffahrunfall; Rüttelplatte gestohlen

Reutlingen (ots)

Großbettlingen (ES): Ins Heck gekracht

Zwei leicht verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen auf der B313 ereignet hat. Gegen neun Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem Dacia auf der Bundesstraße aus Richtung Grafenberg kommend in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Großbettlingen bremste die junge Frau laut eigenen Angaben aufgrund eines auf die Fahrbahn rennenden Tieres ab. Ein nachfolgender 51-Jähriger krachte mit seinem VW Touran ins Heck des Dacia. Die leichten Verletzungen, die sich die Dacia-Lenkerin und der VW-Fahrer durch den Aufprall zugezogen hatten, mussten vor Ort nicht ärztlich behandelt werden. Das Tier, bei dem es sich um eine Katze gehandelt haben könnte, wurde von den Fahrzeugen nicht erfasst. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rüttelplatte von Baustelle entwendet (Zeugenaufruf)

Eine Rüttelplatte im Wert von knapp 10.000 Euro haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende von einem Baustellenareal in Leinfelden gestohlen. Die Unbekannten begaben sich in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, neun Uhr, auf das Gelände in der Max-Lang-Straße und luden dort die über 430 kg schwere Rüttelplatte der Marke BOMAG auf ein größeres Fahrzeug. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/90377-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der Baumaschine. (ms)

