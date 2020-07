Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Boots-Motoren gestohlen

Recklinghausen (ots)

Am Halterner Stausee sind im Laufe des Wochenendes die Motoren von mehreren Booten abmontiert und gestohlen worden. Ein Zeuge hatte am Montag um 08.20 h einen verdächtigen Lieferwagen gemeldet, der an einer Böschung in der Nähe des Ufers am Stockwieser Damm stand. Wie sich herausstellte, waren am Seebad an der Hullerner Straße insgesamt vier Motoren von drei Booten abgebaut worden. Offensichtlich waren die Motoren mit einem Boot zum Ufer am Stockwieser Damm gebracht worden und sollten dort mit dem Lieferwagen abtransportiert werden. Der Lieferwagen steckte allerdings in der Böschung fest. Womit die Motoren abtransportiert wurden, ist noch unklar. Der Lieferwagen war als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

