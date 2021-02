Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Opfer von Gewalt

Trier (ots)

Am Mittwoch, 27.01.2021, gegen 12.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Trier über einen Randalierer informiert, der sein Unwesen in der Simeonstraße treiben soll. Tatsächlich konnte der Mann schnell in einem Einzelhandelsgeschäft identifiziert und überwältigt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme meldeten sich zahlreiche Zeugen, die den Mann zuvor dabei beobachtet hatten, wie er anscheinend wahllos Gewalt gegen Sachen aber auch einigen Passanten gegenüber ausgeübt hatte.

So soll der Aggressor u.a. einen Mann massiv gegen ein Schaufenster geschubst und einer älteren Dame im Bereich der Bushaltestellen Mararetengäßchen/Porta Nigra in den Bauch geboxt haben. Die Frau konnte sich nach der Attacke in einen Stadtbus flüchten. Leider sind die beiden Geschädigten den Ermittlern bis heute unbekannt, da sie sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Die Gesuchten werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210, bzw. 0651-9779/5250 in Verbindung zu setzen.

Christian Schmidt, PI Trier, 9779-5249

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell