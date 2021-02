Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht im Stadtteil Göttschied

Idar-Oberstein (ots)

In der Hahnenrückstraße in Idar-Oberstein kam es vermutlich im Zeitraum vom 27.01.2021 bis zum 03.02.2021 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Fahrer bzw. die Fahrerin eines bislang unbekannten Fahrzeugs touchierte höchstwahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken vom Fahrbahnrand einen ebenfalls dort abgestellten schwarzen Audi A5 und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Schaden in hoher dreistelliger Höhe.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06781/561-0.

