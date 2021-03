Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - In Wohnhaus eingebrochen

Heiden (ots)

Schmuck haben Einbrecher am Samstagabend in Heiden gestohlen. Um in ein Wohnhaus an der Marienstraße zu gelangen, hatten die Täter eine Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räumlichkeiten. Die Tatzeit liegt zwischen 17.50 Uhr und 23.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

