Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Vandalismus "im Vorbeigehen"

Gronau (ots)

Gegen mehrere parkende Autos getreten hat ein Mann am Samstag in Gronau-Epe. Zeugen hatten den Täter dabei an der Straße Auf der Sunhaar beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen auf einen 20-Jährigen als Tatverdächtigen. Sie stellten die Personalien fest und fertigten Strafanzeigen.

