Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Wohnmobil 15.01.2021, 19:30 Uhr

Otterstadt (ots)

Am 15.01.2021 gegen 19:30 Uhr kam es in Otterstadt erneut zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. In der Mannheimer Straße wurde an einem Wohnmobil die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug anschließend durchwühlt. Es wurden Alkoholika, sowie ca. 50EUR Bargeld entwendet. Bereits im Zeitraum vom 12.01.- 14.01. kam er zu insgesamt sechs Einbrüchen in Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell