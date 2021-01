Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfallflucht durch Zeuge und Unfallspuren geklärt

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:05 Uhr beobachtete ein Zeuge, der mit seinem Hund Gassi war, wie eine Frau mit ihrem PKW rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr und dabei gegen ein am gegenüberliegenden Straßenrand geparktes Fahrzeug stieß. Die Dame sei ohne auszusteigen davongefahren, verlor an der Unfallstelle aber ein Stück Plastik ihres Wagens. An der Halteranschrift fand die Polizei dann das Fahrzeug mit einer Beschädigung, in welche das Stück Plastik genau hineinpasste. Die 55-jährige Fahrerin konnte auch angetroffen werden. Sie gab zu, ausgeparkt zu haben, einen Zusammenstoß habe sie aber nicht bemerkt. Sie muss sich nun in einem Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

