Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Verkehrskontrollen in Neustadter Straße und Verbindungsweg Heinrich-Heine-Straße (60,68/1401)

Dudenhofen (ots)

14.01.2021, 16:10 - 16:40 und 19:15 - 19:45 Uhr

Am Donnerstag führte die Polizei nachmittags und in den Abendstunden Verkehrskontrollen in Dudenhofen durch.

In der Neustadter Straße konnten zwischen 16:10 - 16:40 Uhr zehn Fahrzeuge kontrolliert werden. Hier leiteten die Polizeibeamten gegen zwei Verkehrsteilnehmer ein Mängelberichtsverfahren und gegen einen Verkehrsteilnehmer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht mitgeführter Gegenstände ein. Im Zeitraum 19:15 - 19:45 Uhr führte die Polizei Durchfahrtskontrollen am Verbindungsweg Dudenhofen / Heinrich-Heine-Straße durch. In dieser Zeit konnten lediglich zwei Pkw's festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Beide Verkehrsteilnehmer waren auf dem Weg zu ihrem Schrebergarten am Woogbach und konnten damit ein Anliegen für ihre Durchfahrt nachweisen.

