Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betriebserlaubnis an BMW durch technische Veränderungen erloschen (43/1401)

Speyer (ots)

14.01.2021, 11:01 Uhr

Im Rahmen der Streife erfolgte am Donnerstagmorgen in der Oberen Langgasse die Kontrolle eines 3-er BMW, weil der Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Neben der Beanstandung des Gurtverstoßes konnten bei der Kontrolle festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug diverse technische Veränderungen vorgenommen wurden (Verbau von Tieferlegungsfedern und eines Frontspoilers mit Race-Gitter, Einbau Xenon-Scheinwerfer ohne Auflagenbeachtung). Die Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, weswegen gegen den 26-jährigen Fahrer aus Schifferstadt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm nur noch zum Zwecke der Vorführung des Fahrzeugs bei einem Sachverständigen gestattet. Eine Unterrichtung der Zulassungsstelle über die Fahrzeugkontrolle durch die Polizei erfolgte.

