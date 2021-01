Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht 15.01.2021, 09:25 Uhr

Speyer (ots)

Am 15.01.2021 um 09:25 Uhr kam es in der Paul- Egell- Straße in Speyer zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Begegnungsverkehr touchierten sich die jeweiligen Außenspiegel eines Hyundai i30, sowie eines schwarzen BMWs. Der Außenspiegel des Hyundai wurde hierbei beschädigt. Nachdem die Fahrerin des Hyundai den Zusammenstoß bemerkte, hielt sie an und wollte zur Fahrerin des gegnerischen Fahrzeugs laufen. Die Fahrerin des BMW gab jedoch Gas und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW, vermutlich mit RP- Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise zur Verkehrsunfallflüchtigen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

