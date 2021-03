Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Samstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Ein 60-Jähriger war mit seinem Auto gegen 11.05 Uhr auf der Bocholter Straße aus Richtung Rhede kommend unterwegs. Als der Bocholter nach links in die Straße "Pröbstinger Busch" abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Pedelec eines 76-Jährigen. Der Rheder hatte den bevorrechtigten und für beide Richtungen freigegebenen Radweg an der Bocholter Straße in Richtung Borken befahren. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

