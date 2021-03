Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher gestört

Zeugen bedroht

Bocholt (ots)

Bedroht haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt den Zeugen eines Einbruchs. Das Geschehen spielte sich gegen 00.35 Uhr an der Werther Straße ab: Ein 36-Jähriger hatte beobachtet, dass dort ein Jugendlicher in einen Kiosk einbrechen wollten. Der Bocholter sprach den Täter an und hielt ihn fest - dieser wehrte sich daraufhin massiv. Zeitgleich näherte sich nach Angaben des Zeugen ein Komplize und bedrohte ihn. Der Zeuge ließ daraufhin von weiteren Versuchen ab, die Unbekannten zu stellen. Die beiden Täter entfernten sich auf Mountainbikes. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: beide circa 15 bis 16 Jahre alt und schwarze Mützen tragend; der erste bekleidet mit einer olivfarbenen oder braunen Jacke sowie einer weißen Hose, der andere mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

