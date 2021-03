Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Betrieb eingebrochen

Stadtlohn (ots)

Mit Gewalt sind unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Stadtlohn in eine Firma eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher eine Jalousie hochgeschoben und ein Fenster eingeschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sie nichts entwendet. Das Geschehen spielte sich zwischen Donnerstag, 19.35 Uhr, und Freitag, 07.05 Uhr, an der Von-Ardenne-Straße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

