Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Gegenverkehr touchiert und weitergefahren

Legden (ots)

Unerlaubt entfernt hat sich ein Autofahrer am Freitag in Legden von einer Unfallstelle. Ein 28-Jähriger war gegen 06.30 Uhr mit einem Firmenwagen auf der Kreisstraße 33 von Legden in Richtung Osterwick unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug habe sein Auto touchiert und sei anschließend weitergefahren. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen Pkw in Weiß oder Silber gehandelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

