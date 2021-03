Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Seitenscheibe aufgehebelt

Bocholt (ots)

An einem parkenden Wagen haben sich Unbekannte am Freitag in Bocholt zu schaffen gemacht. Die Täter hebelten das Fenster in der Fahrertür des Autos auf, das zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr am Aasee auf einem Parkplatz an der Straße Im Königsesch gestanden hatte. Nach ersten Erkenntnissen fehlte nichts aus dem Inneren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

