Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Zweiradfahrer stürzt/ Leichte Verletzungen zog sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall am Montag bei Achstetten zu.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr war ein Kradfahrer auf der B 30 in Richtung Ulm unterwegs. Der 17-Jährige stürzte bei Achstetten auf regennasser Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden an der KTM schätzt die Polizei auf ungefähr 1.000 Euro.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

++++1495452

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell