POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher findet Geld

In einem Heidenheimer Lokal war am Wochenende ein Dieb.

Wie die Polizei berichtet, muss der Unbekannte am Samstag oder Sonntag in dem Haus in der Christianstraße gewesen sein. Wie er hineingelangte, weiß die Polizei noch nicht. Der Dieb suchte offenbar nach Geld. Dieses fand er an verschiedenen Stellen in der Gaststätte. Mit der Beute ergriff der Unbekannte die Flucht. Die Betreiber erstatteten am Montag Anzeige bei der Polizei. Die sucht jetzt nach dem Täter (Hinweistelefon: 07321/3220). Dazu sicherte die Polizei auch die Spuren.

Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage in Geschäftsräumen Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de. +++++++++++++++++ 1494999

