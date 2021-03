Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektrofahrrad entwendet

Borken (ots)

Ein Pedelec gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken. Das blau und grau lackierte Zweirad vom Typ Tourray e 5.0 hatte verschlossen in der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Marbecker Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

