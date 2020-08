Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann an schweren Kopfverletzungen verstorben - Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg:

Am Donnerstagabend, 06.08.2020, wurde ein 45 Jahre alter Mann mit schweren Kopfverletzungen in seiner Wohnung in Waldshut-Tiengen gefunden. Er wurde umgehend in eine Klinik geflogen, verstarb jedoch in den Folgetagen an seinen Verletzungen. Im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens, welches durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen eingeleitet wurde, wurde durch die Rechtsmedizin im Weiteren festgestellt, dass die Verletzungen des Mannes nicht ausschließlich auf ein Sturzgeschehen zurückzuführen seien, sondern auch eine Gewalteinwirkung gegen den Kopf in Frage komme. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen ergaben dann einen Verdacht gegen einen 34-jährigen Bekannten des Verstorbenen. Gegen den Mann wurde in der Folge durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ein Haftbefehl erwirkt. Da sein Aufenthaltsort zunächst unbekannt war, wurde nach dem Mann gefahndet und er konnte am 20.08.2020 in der Schweiz festgenommen werden. Durch den zuständigen Haftrichter wurde Untersuchungshaft angeordnet. Es besteht aufgrund der derzeitigen Ermittlungen der dringende Verdacht, dass der 34-jährige Deutsche in der Wohnung auf seinen Bekannten körperlich eingewirkt hatte, in deren Folge dieser dann zunächst verletzt zu Boden ging und im Anschluss verstarb. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat in Waldshut-Tiengen.

