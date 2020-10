Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 9659, im Einmündungsbereich Herdweg / Am Storrenacker, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 08:10 Uhr fuhr der 49-jährige Unfallverursacher den Herdweg in Richtung "Am Storrenacker / Greschbachstraße. Hierbei übersah er den vor ihm haltende Renault zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 41-jährigen Renault-Fahrers auf den vor ihm stehenden Volvo geschoben. Für die Unfallaufnahme musste der in Richtung Greschbachstraße führende Fahrstreifen bis zirka 10:10 Uhr gesperrt bleiben. Der Pkw des Unfallverursachers sowie das Fahrzeug des 41-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

