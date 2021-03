Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - In Wohnhaus eingedrungen

Gronau (ots)

Einen Stromverteilerkasten und Sicherungen haben Unbekannte in Gronau-Epe gestohlen. Die Täter waren in ein leerstehendes Wohnhaus an der Füchter Straße eingedrungen. Um hineinzukommen, hatte sie ein Fenster aufgehebelt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

