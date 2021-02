Polizei Dortmund

POL-DO: Erneuter Kontrolleinsatz am Dortmunder Wallring - eine kurze Bilanz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0177

Auch in der Nacht zu Sonntag (21.2.) haben Beamte der Dortmunder Polizei gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt einen Einsatz gegen die Raser-, Poser- und illegale Tuningszene durchgeführt. Im Fokus standen der Dortmunder Wallring und angrenzende Straßen, aber auch weitere typische Treffpunkte der Szene.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 187 Fahrzeuge sowie 277 Personen. Sie erteilten 95 Platzverweise, fertigten 100 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (OWi-Anzeigen) und verhängten elf Verwarngelder. Ein Großteil der OWi-Anzeigen (68) resultierte aus Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, Lärmbelästigung und illegaler Müllentsorgung. In 24 Fällen lagen sonstige Verstöße zugrunde, acht Anzeigen fertigten die Beamten wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Darüber hinaus stellten sie sieben Fahrzeuge zwecks Erstellung eines Gutachtens sicher. Wegen möglicher Steuerverstöße leiteten die Einsatzkräfte zudem 19 Prüfverfahren ein.

Den Meldungen über kleinere Ansammlungen von mutmaßlich Zugehörigen der Szene in den Bereichen Phönixseestraße, Speestraße sowie im Stadtteil Eving folgte die unmittelbare Überprüfung durch die Polizei. Mit ihrem Eintreffen verließen die Personen den jeweiligen Ort. Am Wallring beziehungsweise an einer der Kontrollstellen im Bereich Südwall/B 54 war das Fahrzeugaufkommen gegen 2 Uhr stark zurückgegangen. Rund eine Stunde später hatte sich der Verkehr in dieser Nacht komplett beruhigt.

