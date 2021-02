Polizei Dortmund

POL-DO: Gräber auf Friedhof in Berghofen verwüstet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (19.2.) auf einem Friedhof in Dortmund-Berghofen mehrere Gräber verwüstet.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine Zeugin den Friedhof gegen 20.55 Uhr an der nördlichen Seite in Richtung Kleiberweg verlassen. Dort sah sie, dass mehrere Gräber beschädigt waren und alarmierte die Polizei. Zudem hörte sie in der Nähe Geräusche, konnte jedoch niemanden sehen. Die Polizisten stellten im nördlichen Bereich des Friedhofs rund 60 beschädigte Gräber fest. Bei diesen haben die Täter offenbar Pflanzen ausgerissen sowie Kerzen und weiteren Grabschmuck teilweise abgebrochen. Anschließend warfen sie die Gegenstände auf die angrenzenden Wege.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

