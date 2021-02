Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (04.02.) brachen unbekannte Täter zwischen 07:15 Uhr und 19:30 Uhr über eine Terrassentür in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Merkelweg im Stadtteil Refrath ein und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Die Spurensicherung wurde eingeschaltet; der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

