POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizei warnt vor Paket-Benachrichtigungen per SMS

Im gesamten Bundesgebiet grassiert aktuell eine neue Betrugsmasche. Die Betrüger verschicken eine SMS, in der steht, dass ein Paket verschickt wurde. Sie fordern den Empfänger dazu auf, einen Link anzuklicken, um mehr über den angeblichen Paketversand zu erfahren.

Diese Nachricht stammt jedoch nicht von einem echten Transportdienstleister. Die Täter nutzen scheinbar derzeit die Corona-Pandemie aus, in der viel online bestellt wird. So ist es sehr wahrscheinlich, auf Personen zu treffen, die einer solchen SMS glauben, da Sie selbst Pakete erwarten.

Klickt der SMS-Empfänger auf den Link, wird eine Schadsoftware auf dem Smartphone installiert, die unbemerkt sensible Daten abgreifen kann.

Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis sind nun erste Fälle bekannt geworden, in denen diese Virus-SMS empfangen wurde.

Die Schadsoftware ist offenbar dazu in der Lage, von der Kontaktliste des befallenen Smartphone aus zahlreiche weitere SMS zur Weiterverbreitung des Links zu verschicken. Das Problem dabei: Die gesendeten und die erhaltenen SMS können Drittanbieterkosten verursachen.

Die Polizei rät deshalb Folgendes:

Klicken Sie auf keinen Fall auf einen Link in einer SMS, deren Herkunft Sie nicht genau nachvollziehen können! Falls Sie nach Empfang einer solchen SMS den Link bereits angeklickt haben, schalten Sie Ihr Smartphone in den Flugmodus und informieren Sie Ihren Provider. Erstatten Sie Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle und bringen Sie Ihr Smartphone, ggf. vorhandene Screenshots oder Kostennachweise mit. Richten Sie, wenn nicht bereits geschehen, bei Ihrem Provider eine Drittanbietersperre ein. Damit schützen Sie sich grundsätzlich vor Abofallen, in die Sie durch einen falschen Klick geraten können.

Weitere Informationen finden Sie z.B. auf den Internetseiten des Landeskriminalamtes Niedersachsen: https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/sms-mit-paketbenachrichtigungslink-verursacht-massenhafte-sms.html (ct)

