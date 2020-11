Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneeheide: Einschleichdieb entwendet Portmonee und Brieftasche; Walsrode: Polizei nimmt Kioskeinbrecher fest; Munster: Einbruch: Auf Kipp stehende Tür genutzt

HeidekreisHeidekreis (ots)

16.11 / Einschleichdieb entwendet Portmonee und Brieftasche

Schneeheide: Unbekannte schlichen sich am Montagmittag, zwischen 12.15 und 13.30 Uhr in das Erdgeschoss eines Wohnhauses und entwendeten Portmonee und Brieftasche einer Bewohnerin. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

17.11 / Polizei nimmt Kioskeinbrecher fest

Walsrode: Die Polizei nahm in den frühen Morgenstunden des Dienstags nach einem Zeugenhinweis gegen 03.40 Uhr einen Kioskeinbrecher fest. Der 21-Jährige hatte mit mindestens zwei weiteren Tätern die Scheiben des im Bahnhofs befindlichen Kiosks eingeschlagen, war in das Objekt eingedrungen und hatte Süßwaren entwendet. In einer Parallelstraße konnte der Walsroder von einer Polizeistreife dingfest gemacht werden. Er führte Diebesgut und ein Messer mit sich. Die Ermittlungen dauern an.

15.11 / Einbruch: Auf Kipp stehende Tür genutzt

Munster: Am Sonntag, zwischen 15.00 und 22.00 Uhr drangen Unbekannte über eine auf Kipp stehende Terrassentür in eine Wohnung an der Straße Am Hanloh ein und entwendeten Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro.

17.11 / Wohnmobil aufgebrochen

Neuenkirchen: Im Zeitraum der vergangenen drei Wochen brachen Unbekannte ein Wohnmobil auf und entwendeten ein Navigationsgerät der Marke Garmin, Typ Camper 770. Das Fahrzeug war an der Wilhelm-Raabe-Straße abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf rund 420 Euro geschätzt.

16.11 / Mit 1,52 Promille in Kontrolle geraten

Hodenhagen: Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle im Bereich des Netto-Parkplatzes in Hodenhagen hielten Polizeibeamte am Montagabend, gegen 22.50 Uhr einen Transporter an. Der 43jährige Fahrer gab an, ein Bier getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,52 Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

16.11 / Alleinbeteiligt gegen Baum - 1,37 Promille

Benzen: Ein 66jähriger Transporterfahrer kam am Montagabend in einer Kurve in Benzen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann blieb unverletzt und informierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten alkoholtypische Ausfallerscheinungen fest und ließen den Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 1,37 Promille. Eine Blutprobe, eine Führerscheinbeschlagnahme und ein Strafverfahren waren die Folge.

