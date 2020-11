Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Polizei fasst Tatverdächtige; Bad Fallingbostel: Überprüfung ergibt 1,33 Promille; Oerbke: Polizei beendet privates Fußballspiel

HeidekreisHeidekreis (ots)

15.11 / Polizei fasst Tatverdächtige

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen am Sonntagabend in eine Garage an der Dr.-Zippel-Straße ein, stellten Diebesgut (Bohrmaschinen und Heckenscheren) für den Abtransport bereit und wurden dabei von dem heimkehrenden Bewohner überrascht. Die dunkelgekleideten Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Bahnhof. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung stellten Polizeibeamte im Bereich des Bahnhofs drei Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 20 Jahren fest. Einer der Verdächtigen versuchte zu flüchten, konnte allerdings nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

15.11 / Überprüfung ergibt 1,33 Promille

Bad Fallingbostel: Auf dem Weg zum Dienst fiel einem Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeug wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Er informierte seine Kollegen, die den Pkw auf der Walsroder Straße anhielten und den Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen ließen. Das Ergebnis lautete 1,33 Promille. Der 21jährige Fahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiteten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten sie Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

15.11 / Polizei beendet privates Fußballspiel

Oerbke: Die Polizei beendete am Sonntagnachmittag ein privates Fußballspiel auf dem Sportplatz in Oerbke. 20 Erwachsene und ein Jugendlicher - im Alter zwischen aus 14 und 34 Jahren - aus insgesamt zehn Haushalten hatten sich entgegen der Kontaktbeschränkungen getroffen. Das Spiel wurde beendet, die Personalien aufgenommen, die Personen getrennt nach Hause entlassen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

16.11 / Fahrerflucht: blauer Skoda beschädigt

Munster: Auf dem Parkplatz des neuen Edeka-Marktes ist es am Mittwoch, 11.11.2020, in der Zeit zwischen 16.50 und 17.10 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein geparkter, blauer Pkw der Marke Skoda, Typ Fabia, wurde beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug hinten rechts erheblich beschädigt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell