POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft (Esslingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannter 51-Jähriger ist am Sonntagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Esslingen festgenommen worden, nachdem er zuvor offenbar in das Gartenhaus eines Flurstücks an der Hohenheimer Straße eingebrochen war. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Der Eigentümer des Gartenhauses hatte den Mann kurz vor 15.30 Uhr im Inneren entdeckt und die Polizei alarmiert. Dort konnte der Tatverdächtige, der nach derzeitigem Kenntnisstand über ein Fenster eingedrungen war, widerstandlos festgenommen werden. In seinem Rucksack fanden und beschlagnahmten die Beamten aus dem Gartenhaus stammende Lebensmittel und Bekleidungsstücke.

Der staatenlose Festgenommene, der den aktuellen Ermittlungen zufolge über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am Montagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte steht außerdem im Verdacht, für weitere der in letzter Zeit vermehrt verzeichneten Einbrüche in Gartenhäuser im Bereich Esslingen verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen des Polizeipostens Esslingen-Berkheim dauern an.

