Polizei Düren

POL-DN: Fahrräder und Pedelecs gestohlen

Kreuzau/Düren (ots)

Am Mittwoch wurden der Polizei mehrere Diebstähle von Zweirädern gemeldet. In Kreuzau lagen drei Tatorte nah beieinander, eine Tat ereignete sich in Düren.

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Papiermühle" stahlen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 13.03.2021, und Mittwochmorgen ein Pedelec. Als man gegen 10:00 Uhr am elektrischen Rolltor zur Garage Einbruchspuren feststellte, sah der Pedelec-Besitzer auf seinem Stellplatz nach - doch das Rad war weg.

Spuren eines versuchten Aufbruchs waren auch an einem Sektionaltor zu einer Tiefgarage an der Heribertstraße bemerkt worden. Ob der oder die Täter es schafften, durch das herbeigeführte Loch in die Garage vorzudringen und etwas zu entwenden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15:30 Uhr.

Aus der Garage eines Einfamilienhauses an der Heinrich-Dohmen-Straße wurden im nahezu identischen Zeitraum zwei Pedelecs gestohlen. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Tatorte: auch diese Garage verfügt über ein elektrisches Sektionaltor. Wie die Täter allerdings in die Garage hinein gelangten, konnte trotz Spurensuche vor Ort nicht festgestellt werden.

In der Ursulinenstraße in Düren brachte die Besitzerin eines Mountainbikes dessen Diebstahl zur Anzeige. In der Tiefgarage des Mehrparteienhauses befindet sich ein Abstellraum für Fahrräder, aus diesem verschwand das Rad zwischen Donnerstag, dem 11.03. und Mittwochmittag. Auch hier liegen keine Aufbruchspuren vor, möglich ist, dass die Tür versehentlich nicht ordnungsgemäß verschlossen worden war und ein Dieb die Gelegenheit nutzte.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und in diesem Zusammenhang folgende Bitten: Notieren Sie Ihre Fahrradrahmennummer, damit das Rad bei einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben werden kann. Sorgen Sie auch in Mehrfamilienhäusern für einen verantwortungsvollen Umgang mit gemeinsam genutzten Räumen und deren Türen. Wenden Sie sich mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtung an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell