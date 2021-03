Polizei Düren

POL-DN: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Jülich (ots)

Am gestrigen Montag versuchte ein 19-Jähriger sich einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu entziehen und fuhr davon. Der Fahrer konnte jedoch wenig später gestellt werden.

Am 15.03.2021 gegen 16:00 Uhr wollten Beamte eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines Pkw durchführen, der an der Kreuzung Römerstraße / Brunnenstraße vor einer roten Ampel wartete. Er war auf der Römerstraße aus Richtung Stetternich unterwegs gewesen. Einer der Polizisten näherte sich dem Wagen zu Fuß und forderte den Fahrer durch das halb geöffnete Wagenfenster auf, sein Auto für die Kontrolle rechts neben dem abgestellten Streifenwagen zu parken. Zunächst nickte der Fahrer, doch dann gab er Gas und fuhr weiter auf der Römerstraße in Richtung Große Rurstraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Polizeibeamte am rechten Kotflügel des Autos und konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung auf den Gehweg verhindern. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung des flüchtigen Pkw-Fahrers auf und forderte ihn zum Anhalten auf. Nach einer Verfolgungsfahrt über die Dr.-Weyer-Straße und die Bahnhofsstraße, bei der es zu riskanten Manövern seitens des Fahrers kam, stellte der junge Mann seinen Wagen auf einem Parkplatz an der Dr.-Weyer-Straße ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach einer kurzen Verfolgung verloren die Beamten den Autofahrer zunächst aus dem Blick. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte dieser jedoch kurze Zeit später gestellt und dann zur Polizeiwache Jülich gebracht werden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Jülich. Er gab zu, Drogen konsumiert zu haben, was durch einen Test bestätigt wurde. Im Anschluss wurde eine Blutprobe entnommen. Den jungen Mann erwartet nun neben einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung infolge von Drogenkonsum auch eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell