POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen - Unfallbeteiligter gesucht!

Nideggen (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin wurde am Sonntagabend schwer verletzt, nachdem sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war. Ein entgegenkommendes Fahrzeug hatte die Kurve geschnitten.

Gegen 22:30 Uhr war die Heimbacherin auf der K 82 aus Richtung Embken in Fahrtrichtung Füssenich unterwegs, als nach ihren Angaben ein entgegenkommendes Auto im Kurvenbereich auf ihren Fahrstreifen fuhr. Die Frau lenkte nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle, fuhr über die Gegenfahrbahn nach links und blieb schließlich auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Die 23-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Beschreibung des entgegenkommenden Wagens konnte die Frau nur angeben, dass es sich möglicherweise um einen dunklen Kombi gehandelt haben könnte.

Der oder die Fahrer/-in des entgegenkommenden Wagens oder Zeugen, die Hinweise auf ihn oder sie geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-5218 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

