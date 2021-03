Polizei Düren

POL-DN: Pedelec- und E-Bike-Training für Senioren

Kreis Düren (ots)

Sicher unterwegs auf Pedelec und E-Bike - ab dem 27.04.2021 möchte die Polizei Düren wieder mit ihrem Seminarangebot für Senioren und Seniorinnen starten.

Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, an denen Pedelecfahrende beteiligt sind. Bei unseren kostenlosen Trainings schulen wir Sie in Theorie und Praxis im sicheren Umgang mit den Zweirädern. Durch die Corona-Lage ist das Stattfinden der Veranstaltung natürlich abhängig von den aktuellen Inzidenzwerten, sodass es zu einer kurzfristigen Absage kommen kann. Derzeit planen wir jedoch den ersten Termin für dieses Jahr am Dienstag, 27.04.2021, in Inden.

Falls Sie Interesse an der Teilnahme haben, wenden Sie sich an unsere Verkehrssicherheitsberater Herrn Hufnagel und Frau Breuer unter den Rufnummern 02421 949-5314 und 02421 949-5313. Sie können sich auch per E-Mail unter der Adresse VSB.Dueren@polizei.nrw.de anmelden. Über weitere Termine informieren wir Sie auf unserer Internetseite dueren.polizei.nrw .

