Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für Diebstahl gesucht

Düren (ots)

Am Freitag, 12.03.2021 wurden Polizeibeamte der Wache Düren Uhr zu einem Restaurant in der Josef-Schregel-Straße 70 gerufen, wo der Wirt Angaben zum Diebstahl einer Markise machte. Die Tatzeit liegt zwischen dem 05.03.2021 und dem 12.03.2021. In dieser Zeit wurde die Markise, welche im Hinterhof des Restaurants lag, von einem oder mehreren unbekannten Tätern entwendet. Der Wirt hatte sie dort abgelegt, nachdem sie wenige Wochen zuvor heruntergefallen war. Es handelt sich um eine elektrische Markise in der Farbe rot. Der Neupreis lag bei ca. 5000 Euro. Zeugen, die eventuell in diesem Zeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich des Restaurants gemacht haben, können sich jederzeit an die Polizei Düren unter 02421-9490 wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell