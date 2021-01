Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fensterscheiben eingeworfen ++ Kennzeichen von Opel Corsa gestohlen

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Fensterscheiben eingeworfen

Zwischen Freitag (08.01.2021) und Montag (11.01.2021) zerstörten Unbekannte mehrere Fensterscheiben am Gebäude des Behördenzentrums in der Schanzenfeldstraße. Offenbar warfen die Vandalen die Scheiben ein. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schanzenfeldstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Kennzeichen von Opel Corsa gestohlen

Eine 58-Jährige aus Wetzlar stellte am Dienstag (12.01.2021) ihren grauen Opel Corsa auf dem Parkplatz am Waldrand in der Volpertshäuser Straße gegenüber dem Klinikum ab. Zwischen 07:00 Uhr und 15:40 stahlen unbekannte Diebe beide Kennzeichen des Opels und flüchteten. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

