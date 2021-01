Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Drogen gefunden ++ Roller und Fahrräder gestohlen ++ in Gartenhütte eingebrochen ++ Vereinshütte in Brand gesetzt, Polizei ermittelt ++ mit 1,57 Promille unterwegs

DillenburgDillenburg (ots)

Haiger-Allendorf: Drogen gefunden

Dillenburger Polizisten kontrollierten am Samstag (09.01.2021), um 13:00 Uhr, einen 35-jährigen Audi-Fahrer. Sie hielten den schwarzen Audi A6 in der Wachenbergstraße an. Den Ordnungshütern ergaben sich Hinweise auf Drogen bei dem aus Hof, im Westerwaldkreis, stammenden Mann. Bei dem 35-Jährigen und in dessen A6 fanden die Beamten eine geringe Menge Haschisch. Auf den Audi-Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln zu.

Dillenburg: Roller und Fahrräder gestohlen

Aus dem Garten eines Einfamilienhauses am Hüttenplatz stahlen unbekannte Diebe zwei Fahrräder und einen Motorroller. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Donnerstag (07.01.2021), 13:00 Uhr und Freitag (08.01.2021), 09:00 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar: in Gartenhütte eingebrochen

Irgendwann, zwischen dem 01.10.2020 und vergangenem Samstag (09.01.2021), 12:30 Uhr, brachen Unbekannte die Tür einer Gartenhütte in der Wetzlarer Straße auf. Die Diebe drangen in die Hütte ein und stahlen ein Fahrrad. Der Schaden wird mit 3.245 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Sessel gestohlen

Unbekannte hebelten die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Moritz-Budge-Straße auf, welches derzeit wegen Renovierungsarbeiten leer steht. Die Diebe griffen sich einen Schlüsselbund mit dem sie in die Garage neben dem Haus eindrangen. Dort stahlen die unbekannten Diebe einen Sessel. Der Schaden beläuft sich auf 770 Euro. Hinweise, zu den Einbrechern, die zwischen Donnerstag (07.01.2021), 12:00 Uhr und Samstag (09.01.2021), 21:30 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - roter Peugeot 206 zerkratzt

500 Euro wird die Reparatur an einem roten Peugeot 206 kosten, den Unbekannte am Samstag (09.01.2021) verursachten. Der Peugeot parkte am Fahrbahnrand der Bredowstraße in Höhe der Hausnummer 2. Zwischen 16:45 Uhr und 17:45 Uhr brachten Vandalen tiefe Kratzer in den Kotflügel vorne rechts ein. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: Vereinshütte in Brand gesetzt, Polizei ermittelt

Am Samstagmorgen (09.01.2021), um 06:47 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge den Brand einer Hütte. Sofort rückte die Feuerwehr zu dem Vereinsheim unterhalb des Sportplatzes in der Friedensstraße aus. Sie brachten das Brand unter Kontrolle und löschten den Feuer. Die Hütte brannte vollständig aus. Der Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich der Friedenstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg- mit 1,57 Promille unterwegs

In der Frankfurter Straße kontrollierten Wetzlarer Polizisten einen Rollerfahrer. Um 14:18 Uhr am vergangenen Samstag (09.01.2021), hielten die Ordnungshüter den 42-jährigen Hüttenberger an. Bei der Kontrolle drang den Polizisten Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 1,57 Promille. Der Rollerfahrer musste mit zur Polizeiwache. Dort folgte eine Blutentnahme. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Auf den 42-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Braunfels: unter Drogeneinfluss gefahren

Offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr in der Nacht zu Samstag (09.01.2021) ein 18-Jähriger in seinem blauen 3-er BMW. Wetzlarer Polizisten hielten den BMW-Fahrer um 00:40 Uhr im Hüttenweg an und kontrollierten ihn. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von THC. Der 18-Jährige musst mit zur Polizeistation. Dort führte ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme bei dem BMW-Fahrer durch. Der aus Braunfels stammende junge Mann muss sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

