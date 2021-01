Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Reifen geplatzt - Hoher Sachschaden;

DillenburgDillenburg (ots)

Reifen geplatzt - Hoher Sachschaden

Leun: Ein Unfall am Donnerstagabend, 7. Januar, in der Straße "Am Schellkopf" endete glücklicherweise ohne verletzte Personen. Der entstandene Schaden ist allerdings groß. Ein geplatzter Reifen an dem Hänger eines Traktors löste das nachfolgende Geschehen gegen 21.05 Uhr aus. Der 62-jährige Fahrer war mit seinem Gespann in Richtung Martinskirchweg unterwegs, als der Reifen platzte. Der Hänger mit Containeraufbau kippte nach links weg und krachte gegen die Außenwand eines Wohnhauses. Die wurde dabei erheblich beschädigt. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Ein Statiker wurde eingeschaltet. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 55.000 Euro.

