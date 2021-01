Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Audi beschädigt;Vorfahrt missachtet;

DillenburgDillenburg (ots)

Schöffengrund: Audi beschädigt

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht in der Goethestraße in Niederwetz. Zwischen Dienstag (05.Januar) 17.30 Uhr und Mittwoch (06.Januar) 07.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den in Höhe der Hausnummer 12 geparkten silberfarbenen A3 an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Ehringshausen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch (06.Januar) gegen 14.40 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Ehringshausen in einem Audi den Nelkenweg und beabsichtigte in die Industriestraße abzubiegen. Dabei übersah der Audi-Fahrer offenbar einen 25-jährigen Mann in einem BMW, der die Industriestraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772/47050.

