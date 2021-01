Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Nachtrag zum Brand in Rechtenbach;Schaufensterscheibe zerstört;Hilti gestohlen;Lack zerkratzt;

DillenburgDillenburg (ots)

Nachtrag zum Brand in Rechtenbach (Bezug: Meldung vom heutigen Tag "Zwei Leichtverletzte nach Brand")

Der Sachschaden bewegt sich im mittleren, fünfstelligen Bereich. Die Ermittler der Kriminalpolizei nahmen noch am Vormittag ihre Arbeit auf. Bei den Untersuchungen ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

Schaufensterscheibe zerstört

Wetzlar- Niedergirmes: In dem Einkaufszentrum Forum verursachte ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag, 7. Januar, einen Schaden von 5000 Euro. Der Randalierer beschädigte die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes und suchte anschließend das Weite. Die Polizei hat nach der Sachbeschädigung Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar, Tel. 06441 - 9180.

Hilti gestohlen

Wetzlar: Ein Mehrfamilienhaus in der Langgasse geriet zwischen Dienstag, 5. Januar, 8 Uhr, und Donnerstag, 7. Januar, 10.30 Uhr, in das Visier eines Einbrechers. Der Täter betrat unbemerkt den Hausflur und verschaffte sich gewaltsam Zugang in einen Kellerraum. Der Dieb erbeutete einen Bohrhammer der Marke Hilti und machte sich auf und davon. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wetzlar, Tel. 06441-9180, entgegen.

Lack zerkratzt

Herborn: Mehrere Kratzer hinterließ ein Rowdy zwischen Freitag, 1. Januar, 18 Uhr, und Samstag, 2. Januar, 10.15 Uhr, im Lack eines Daimler Benz. Der Vorfall ereignete sich in der Straße "Am Schießberg". Der Schaden an dem schwarzen Firmenfahrzeug beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn, Tel. 02772- 47050.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell