Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Dienstfahrzeug beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Ein aufmerksamer Bürger konnte gestern Mittag, 26.08.2020, gegen 12:50 Uhr, feststellen, dass die Seitenscheibe eines Dienst-Kfz der Bundespolizei offen war. Der Mann suchte sofort die Wache der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof auf und teilte dies den Beamten mit. Eine Streife begab sich unmittelbar zu dem Parkplatz für Dienst-Kfz am Kieler Hauptbahnhof. Dort konnten sie an einem Streifenwagen der Bundespolizei feststellen, dass das rechte Seitenfenster eingeschlagen worden war. Die Glassplitter verteilten sich über den Fahrer- und Beifahrersitz sowie den kompletten vorderen Innenraum. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden. Das Dienst-Kfz ist durch die Sachbeschädigung nicht mehr einsatzfähig gewesen und wurde in die Vertragswerkstatt in Kiel gefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250,-EUR. Die Strafanzeige wird durch die zuständige Landespolizei Schleswig-Holstein gefertigt.

Zur Ergreifung des Täters/der Täter sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Täter sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Kiel unter der Rufnummer + 49 (0) 431 98071 - 210 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

