BPOL-KI: Gemeinsame Fahndungsgruppe Schengen Süd(GFGS) stellt Golf R im Wert von 32.000EUR sicher!

Nicht nur heute zahlte sich die gemeinsame Kooperation der Landespolizei, Bundespolizei und es Zolls aus. Eine Streife der GFGS, in eben dieser Besetzung, hat am Mittwochabend in Puttgarden am Fährbahnhof unmittelbar vor der Ausreise, einen blauen schwedischen Golf R kontrolliert. Der 61-jährige schwedische Fahrer des Golfs war auf der Heimreise nach Schweden. Sein vorgelegter Ausweis und seine Fahrerlaubnis waren ohne Beanstandungen. Im Zuge der Kontrolle wurde auch der PKW überprüft. Bei der Überprüfung des schwedischen Kennzeichens stellte sich heraus, dass das Fahrzeug durch die schwedische Polizei zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war. Der Mann gab an, dass seine frühere Firma ihm das Auto nach seinem Ausscheiden überlassen hatte und er es seit 2017 nutzen dürfe. Ein Telefonat mit den schwedischen Behörden ergab aber eine andere Darstellungsweise. Die Fahndung nach dem Auto war aktuell und so musste der Mann es stehen lassen. Das Streifenteam stellte das Auto im Wert von 32.000 EUR für den rechtmäßigen Eigentümer sicher. Die Endbearbeitung übernimmt das eigens für die GFGS geschaffene gemeinsame Ermittlungsbüro in Puttgarden. Teamwork eben!

